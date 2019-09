Blacklist - S02 E04 - Dr. Linus Creel (N°82)

Suite à une série de crimes violents survenus durant les derniers mois, Reddington fait part à Lizzy de ses doutes concernant la reprise d’un programme de contrôle mental par le gouvernement. Harold Cooper confirme qu’un tel programme a bien existé et était connu sous le nom de code "Sous-projet 7". Liz et Ressler enquêtent donc sur une éventuelle reprise de ce dispositif. Ils rendent visite au sénateur Sheridan, qui nie en bloc l’existence du projet et leur fournit des documents édulcorés, qu’ils parviennent à reconstituer avec l’aide d’une connaissance de Reddington. Ils découvrent que dans plusieurs cas de passage à l’acte par des personnes sans casier judiciaire il apparaît deux choses : chaque meurtrier semble porteur du "gène du guerrier" et ils sont suivis par le même psychiatre, le docteur Linus Creel. Ils soupçonnent Creel de parvenir à déclencher les pulsions meurtrières de ses patients. Liz s’invente un personnage, pas si éloigné d’elle en réalité, et se débrouille pour être prise en charge à l’hôpital par ce médecin...