Blacklist - Saison 04 Episode 01 - Esteban (N° 79)

Reddington tente de retrouver la trace d’Elizabeth en recherchant l’un de ses assaillants. Il réussit à remonter jusqu’à son chef, Jhoseph Balzan, qui est lui-même lié au dénommé Manuel Esteban, un agent double à la solde de la CIA, qui était à la tête d’un escadron de la mort aux ordres de Pinochet. Avec l’aide de Ressler, Reddington entre en contact avec lui et Esteban lui livre l’adresse du lieu où Liz est retenue prisonnière. Pendant ce temps, Kirk essaie de justifier ses actions auprès d’Elizabeth : Reddington, par dépit amoureux, l’avait enlevée quand elle était petite et il n’a fait qu’essayer de lui soustraire sa fille, comme elle a tenté de le faire, elle-même, avec sa propre fille. Tom essaie d’échapper à ses ravisseurs, qui ont emmené Agnès avec eux. Il réussit à se libérer et fait en sorte de pouvoir localiser, grâce à Aram, la voiture dans laquelle ils sont partis.