Blacklist - Saison 04 Episode 02 - Mato (N° 66)

Liz se trouve dans un hydravion, sous la garde du milliardaire qui prétend être son père. Elle n’hésite pas à tirer sur le pilote et l’appareil s’abîme dans le golfe du Mexique. Par chance, Liz et Kirk échappent à la mort et sont secourus par un pêcheur cubain. Mais Kirk parvient à se rendre maître du bateau. Il parvient à déjouer les recherches du FBI et à conduire Elizabeth dans une maison, le palais d’été, où elle retrouvera des souvenirs d’enfance. Reddington perd de nouveau la petite Agnès à la suite d’un accident provoqué par un homme de main de Kirk. M. Kaplan a reconnu celui qui a enlevé Agnès. Pour remonter sa piste et parce qu’elle est redevable envers Raymond, elle accepte de mener celui-ci chez un vieil ami à elle.