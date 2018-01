Blacklist - Saison 04 Episode 03 - Miles McGrath (N° 65)

Reddington tente de retrouver la trace de Kirk pour lui reprendre Agnès. Il informe Liz que celui-ci a fait appel à un certain Miles McGrath pour monter une opération. L’équipe se met aussitôt à le surveiller ce qui leur permet d’apprendre qu’il est en cheville avec Halbeck, un ex-commando marine. Reddington, qui le connaît bien, le contacte et réussit à placer Tom dans l’équipe qui doit mener à bien l’opération. Il s’agit de voler des échantillons de matières infectieuses qui, suite à l’attaque lancée par Halbeck sur une centrale électrique, ont été chargés sur un train pour être mis à l’abri. Reddington réussit à entrer en contact avec Kirk, mais cela ne donne rien. En revanche, Liz, qui a mis la main sur le journal intime de sa mère, en apprend plus sur les relations de ses parents avec Reddington. Elle apprend aussi que Kirk souffre d’une maladie du sang rare.