Blacklist - Saison 05 Episode 13 - La main invisible (N°63)

La main invisible est une milice de jeunes adultes issus de Brenford, une ville qui a été décimée par la pollution chimique de l’entreprise Atria. Ils se sont jurés de tuer tous les responsables impunis de cette pollution mortelle. Ils tuent aussi d’autres "criminels" impunis comme Tim Gorman, qui commercialise les armes les moins chères du pays. Ils enterrent les corps dans la zone contaminée qui a été condamnée après la pollution. Des enfants découvrent un cadavre par acciden, et déclenchent l’enquête. Le FBI les retrouve in extremis alors qu’ils enterraient Anna Hopkins vivante, qui était responsable des déchets toxiques chez Atria. Parallèlement, Le préposé, Anthony Pagliaro, demande de l’aide à Red. Il a voulu dérober un paquet rempli de drogue pour se faire de l'argent et il est poursuivi par le dealer Big Willie Wilkins.