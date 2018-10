Blacklist - Saison 05 Episode 19 - Ian Garvey (N°13) : Partie 2

Une rencontre est prévue entre Reddington, Garvey et Mosadek, seigneur de la drogue afghan protégé par Garvey. Ce dernier et Mosadek sont secrètement alliés pour tuer Reddington. Grâce à un micro posé sur la veste de Jennifer, Liz l’apprend et tente de dissuader Red. Mais celui-ci fait appel à Raleigh Sinclair, dit "L'alibi". Il fait interpréter le double de Garvey par Anthony et celui-ci tue Mosadek lors du rendez-vous, provoquant la stupeur générale. Le vrai Garvey réussit ensuite à fausser compagnie à Red et Dembe en provoquant un accident de voiture.