Blacklist - Saison 05 Episode 22 - Sutton Ross (N°17)

Max Birmingham, pseudonyme de l’escroc international Sutton Ross, dérobe des disques durs et kidnappe un ingénieur de l’entreprise Véritable robotique pour les vendre à des Serbes. L’unité spéciale le poursuit et monte un stratagème pour le capturer. Mais Ross est aussi l’homme à qui Garvey a confié la valise de Reddington au Costa Rica. Reddington tente donc de lui mettre la main dessus avant le FBI. Ross confie à Liz le secret contenu dans la valise. Liz monte avec lui un faux enlèvement pour tromper à la fois le FBI et Reddington.