Blacklist - Saison 06 Episode 4 - Les prêteurs sur gages (N°146/147)

Dès son arrivée en prison, Reddington rencontre Baldomero, une ancienne connaissance qui veut régler ses comptes avec lui. Prétextant vouloir défendre Walter, un jeune détenu qu’il vient de rencontrer au réfectoire, le "médiateur du crime" ne fait rien pour essayer de calmer le jeu et déclenche au contraire une bagarre qui lui vaut quelques ecchymoses au visage. La course contre la montre est lancée : avec l’aide de Liz, qu’il aiguille sur un couple de prêteurs sur gages, et d’un rat, qui lui sert de pigeon voyageur pour communiquer avec Dembe, Reddington manœuvre pour se débarrasser de l’importun qui menace sa vie et s’attire le respect de ses codétenus.