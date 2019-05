Blacklist - Saison 06 Episode 6 - L'éthicien (N°91)

Ayant convaincu la juge de le soumettre à une expertise psychiatrique pour s’assurer qu’il est apte à être jugé, Reddington est envoyé dans un centre médical fédéral du Missouri. Il n’a évidemment que faire de cette évaluation, mais il sait que sur place, il retrouvera une ancienne connaissance à qui il espère soutirer des informations pour obtenir un nouvel accord d’immunité. Reddington parti, Liz imagine un stratagème pour essayer de retrouver Klepper, un ancien patient opéré à la même période que Reddington par le docteur Koehler. Jennifer et elle espèrent que cet homme pourra leur révéler la véritable identité du "médiateur du crime". Elle demande donc à l’unité spéciale de traquer Klepper, un tueur en série, en prétendant que c’est un nouveau nom sur la liste noire de Reddington. Au cours de l’enquête, Liz finit par orienter le reste de l’unité sur une fausse piste pour se retrouver seule avec Klepper et pouvoir obtenir des informations sur la véritable identité de Reddington. Il s’avère que Keppler n’en sait pas plus, mais il accepte de lui révéler le nom d’une infirmière au fait du dossier en échange de la possibilité de se suicider plutôt que d’aller en prison.