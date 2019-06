Blacklist - Saison 06 Episode 8 - Marko Jankowics (N° 58)

Déterminée à découvrir la véritable identité de Reddington, Liz convainc Jennifer de kidnapper Marguerite Renard pour l’interroger. Mais à peine l’ont-elles enlevée que des gardes du corps leur tombent dessus. Ils prennent la fuite en emmenant avec eux l’ancienne infirmière et Jennifer. Lors de l'assaut, Liz a abattu un homme. Ses empreintes lui permettent, avec l’aide de Ressler, de remonter jusqu’à Marko Jankowics, un trafiquant de LSD hongrois. Le FBI établit que Jankowics et Marguerite Renard sont amants, mais personne ne sait où se trouve la cachette du parrain de la drogue. Or, c’est sans doute là qu’il retient Jennifer. Liz n’a donc plus le choix. Pour essayer de sauver sa sœur, elle demande l’aide à Reddington, en lui cachant les réelles motivations qui ont conduit à l’enlèvement de Jennifer. Reddington, qui n’est qu’à moitié convaincu par les mensonges de Liz, décide tout de même de l’aider.