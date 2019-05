Blacklist - Saison 06 Episode 2 - Le Corse (N°20)

L’unité spéciale est toujours à la recherche de Moreau, qui a été repéré à New York. Liz et Ressler se rendent donc sur place, où ils apprennent le meurtre d’un courrier diplomatique travaillant pour le consulat de Turquie, à qui on a dérobé sa mallette et son badge. Leurs soupçons se portent sur Moreau et grâce aux informations de Reddington, les plans du Corse ne font plus longtemps mystère. Il compte déposer une bombe au siège des Nations Unies. Liz et Ressler font évacuer le bâtiment, après quoi Reddington et l’artificier qui a conçu la bombe et est censé la désamorcer peuvent faire leur entrée. Une fois le drame évité, alors que Reddington allait tranquillement fêter l’évènement dans un pub avec Dembe et l’artificier, il se fait arrêter par la police de New York. Il est transféré dans une prison fédérale, le gouvernement refusant de faire jouer son accord d’immunité.