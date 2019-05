Blacklist - Saison 06 Episode 1 - Docteur Hans Koehler (N°33)

Reddington intervient dans un braquage de banque, détourne les braqueurs, vole un tableau de maître, sauve les otages, livre les braqueurs à la police et rend le tableau à la banque pour qu’il retourne à sa place d’origine : le musée du Caire. Pourquoi ? Il va avoir 60 ans et voulait vérifier qu’il n’avait pas perdu la main… Jennifer et Liz sont alliées pour démasquer le faux Reddington et comprendre ce qui est arrivé à leur vrai père. Elles retrouvent une maison d’enfance à Dover. La maison a été rasée, mais Liz se souvient : c’est dans cette maison qu’elle a tué son père, à l’âge de 4 ans. Reddington met le FBI sur la trace du docteur Hans Koehler, le chirurgien esthétique de la pègre, qui change les visages. Son fichier clients est une liste de grands criminels.