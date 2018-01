Découvrez avec Harry Lennix ce qui vous attend dans la saison 4 inédite de "Blacklist"

A la fin de la saison 3, Reddington découvrait, abasourdi, qu’Elizabeth Keen était toujours en vie. Grâce à la complicité de Kate Kaplan, celle-ci avait pu orchestrer sa propre mort pour fuir l’emprise de Red et avoir l’opportunité de recommencer sa vie loin du FBI et de ses propres démons. De son côté, Tom parvenait à déjouer la surveillance de Kate et des agents à la solde de Red chargés de la sécurité de sa fille et à s’enfuir avec elle. Direction Baracoa, à Cuba. Pourtant, leur bonheur s’avérait de courte durée puisque Liz était enlevée par le milliardaire russe Alexander Kirk, qui prétendait être son père. La saison 4 s’ouvre sur Red, dont les certitudes ont volé en éclats. Trahi par Kaplan, il n’a plus qu’une idée en tête : sauver Liz. Au siège du FBI, la nouvelle concernant Keen fait l’effet d’une bombe. Ebranlés, ses collègues cherchent à comprendre les raisons qui l’ont poussée à simuler sa propre mort et à leur mentir. Entre soulagement et colère, Harold demande à Ressler d’intervenir à Cuba pour retrouver Liz et sa famille. Grâce à son aide, Red parvient à remonter jusqu’à Manuel Esteban, un agent double à la solde de la CIA, qui était à la tête d’un escadron de la mort aux ordres de Pinochet. Il lui livre l’adresse du lieu où Liz est retenue prisonnière. Pendant ce temps, Kirk essaie de justifier ses actions auprès d’Elizabeth tandis que la jeune femme refuse de croire en leurs liens de sang…