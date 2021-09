Bleach - S01 E01 - Episode 1

Ichigo Kurosaki, 15 ans, est un lycéen qui possède la mystérieuse faculté de voir les fantômes. Mais, lorsqu'il rencontre Rukia Kuchiki, une Shinigami de la Soul Society qui aide les âmes perdues à trouver la paix, sa vie déjà peu banale devient encore plus étrange. Dans le but de sauver sa famille de la mainmise d'un Hollow, un esprit maléfique qui fait des humains ses victimes, Rukia prête une partie de ses pouvoirs à Ichigo. A sa grande surprise, il en absorbe la majeure partie et en contrepartie devient lui aussi un Shinigami...