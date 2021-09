Bleach - S01 E10 - Episode 10

Quand le héros de la TV Don Kanoji programme un enregistrement live de son émission à succès « Spirit Hunter » dans un hôpital local abandonné, Ichigo se rend à contrecoeur à l'évènement, en compagnie de ses amis fans, de sa famille et de ses voisins. Agacé par la promotion faite autour de l'évènement, Ichigo est surpris de voir qu'un demi-hollow a été appelé pour participer au show télévisé. Ichigo réalise alors rapidement qu'il y a quelque chose qui cloche en ce qui concerne la manière qu'a Don Kanonji d'appréhender le danger et l'horreur d'un nouveau Hollow. Ichigo se doit alors de participer pour protéger le public et montrer à Don Kanonji que ses techniques ne sont pas aussi pures et héroïques qu'il le pense...