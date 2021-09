Bleach - S01 E14 - Episode 14

Le face à face entre Ichigo et Uryu continue. Il semble qu’Uryu soit le dernier survivant de la lignée des Quincy. Les Quincy et les Shinigamis sont des rivaux de longue date, et cette rivalité a tourné à l’avantage des Shinigamis. Alors que les Hollows deviennent de plus en plus nombreux, un Menos Grande apparaît forçant Ichigo et Uryu à s’entraider pour éviter la destruction de la ville...