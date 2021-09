Bleach - S01 E18 - Episode 18

C’est le dernier jour de classe avant les vacances d’été et pendant que les autres élèves discutent de leurs projets de vacances, Ichigo se prépare à suivre l’entraînement d’Urahara afin de pouvoir pénétrer dans la Soul Socity et de sauver Rukia. Sous les conseils de Yoruichi, Chad et Orihime vont eux aussi commencer leur entraînement afin d’apprendre à maîtriser les pouvoirs qui se sont éveillés en eux...