Bleach - S01 E20 - Episode 20

Ichigo passe le troisième test de l’entraînement d’Urahara et parvient à entendre le nom de son Zanpakutô. Alors qu’il profite d’un repos bien mérité, il reçoit un appel de la boutique Urahara. A son arrivée au magasin, il apprend que Chad, Orihime et Uryu se sont eux aussi préparés pour le voyage vers la Soul Society et rencontre enfin Yoruichi, un étrange chat noir qui possède des pouvoirs spirituels. Urahara leur présente la machine de conversion spirituelle qui va permettre à leur âme de voyager vers la Soul Society...