Bleach - S01 E22 - Episode 22

Après avoir été battu, Jidanbo ouvre la grande porte ouest mais Gin Ichimaru, le capitaine de la 13ème division attendait les intrus de pied ferme. Déterminé à ne laisser personne franchir cette porte, il attaque Jipango et Ichigo puis referme l’accès au Seireitei. Les habitants du Rukongai, reconnaissants pour avoir protégé Jidanbo qui est en fait l’un des leurs, finissent par sympathiser avec Ichigo et ses amis. Le groupe doit à présent trouver une autre méthode pour pénétrer le Seireitei et Yoruichi décide de demander de l’aide à Kukaku Shiba. Pendant ce temps, Ichigo s’oppose à Ganju, un imposant guerrier…