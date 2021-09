Bleach - S01 E23 - Episode 23

Ganju et se son gang se désengagent soudain de leur combat avec Ichigo en raison de l’heure avancée. Perturbé par cette réaction inattendue, Ichigo doit se concentre sur son but premier : trouver un moyen de pénétrer le Seireitei et de sauver Rukia. Pour cela, le groupe décide de suivre une carte que leur a donné un vieux sage du Rukongai. Ils finissent par arriver à l’étrange demeure de la non moins étrange Kukaku Shiba. Cette dernière a une solution pour franchir l’enceinte et entrer dans le Seireitei. Pendant ce temps dans le Temple des Regrets où Rukia est tenue prisonnière, Renji et Sosuke discutent de leurs sentiments vis à vis de la sentence infligée à cette dernière...