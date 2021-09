Bleach - S01 E26 - Episode 26

Après avoir été catapultés dans le Seireitei, Ichigo, Ganju, Yoruichi, Orihime, Uryu et Chad sont séparés et atterrissent à quatre endroits différents. Ichigo et Ganju font équipe et se retrouvent aux prises avec deux Shinigamis : Ikkaku et Yumichika...