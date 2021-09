Bleach - S01 E29 - Episode 29

L’entraînement d’Uryu semble porter ses fruits et il est maintenant en mesure de protéger Orihime en tenant tête à Jirobo et à Tsunzaki Garasu, son terrible Zanpakutô. Ganju et Ichigo finissent enfin par se retrouver, chacun apportant à sa suite une flopée de Shinigamis très énervés ! Pour tenter d’échapper à leurs nombreux adversaires, ils prennent en otage Hanataro, un combattant qui semble être particulièrement faible. Pendant ce temps, le capitaine Kurotsuchi interroge Ikkaku à propos des fameux intrus….