Bleach - S01 E03 - Episode 3

Toutes les âmes qui s'éteignent ne sont pas forcément envoyées à la Soul Society. Les moins chanceuses sont abandonnées et deviennent des Hollows. Au cours de leur transformation, elles perdent leur coeur et partent à la recherche de ceux qui comptaient le plus pour elles lorsqu'elles étaient encore en vie. Ainsi, il est normal que le frère de Orihime, Sora, devenu un Hollow, recherche l'âme de sa soeur. Ichigo se rue alors chez Orihime où il découvre que le hollow a forcé l'âme de cette dernière à sortir de son corps. Ichigo parviendra-t-il à sauver Orihime de la terrible emprise de son frère ?