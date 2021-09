Bleach - S01 E30 - Episode 30

Hanataro conduit Ichigo et Ganju jusqu’au temple des regrets où Rukia est emprisonnée, en utilisant le réseau d’égouts. Pendant le trajet, le jeune Shinigami leur apprend que Rukia s’est confiée à lui et lui a parlé de son séjour dans le monde des humains. Mais à leur sortie des égouts, ils sont attendus par Renji Abarai qui lance à Ichigo un défi pour un combat à mort. Uryu et Orihime, toujours séparés d’Ichigo, ressentent l’énergie spirituelle de ce dernier alors qu’il se prépare à affronter son puissant adversaire...