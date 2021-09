Bleach - S01 E32 - Episode 32

Renji connaît enfin la défaite et, alors qu’il se trouve au seuil de la mort, il se remémore son enfance lorsqu'il vivait dans la misère comme un enfant des rues avec Rukia, dans le 78ème district du Rukongai. Il se souvient de la manière dont ils sont tous les deux partis pour le Seireitei dans le but de devenir des Shinigamis et comment Rukia s’est fait adopter par la noble famille Kuchiki. Alors que Renji prie pour le pardon de ses péchés, il n’arrive pas à se pardonner lui même d’avoir laissé Rukia dans une telle situation. Alors qu’il rend son dernier souffle, Renji fait promettre à Ichigo de sauver Rukia...