Bleach - S01 E33 - Episode 33

Dans le monde des vivants, Karin et Yuzu doivent s’occuper d’un mystérieux chat tombé du ciel et qui semble attirer l’attention de nombreux Hollows. Accompagnées de Jinta et d’Uruu, elles ont recruté le célèbre médium Don Kan’onji afin d’étudier les moyens pour venir à bout des mauvais esprits et protéger leur ville. Même si Karin, Yuzu, Jinta et Urru paraissent sceptiques concernant les facultés de Don Kan’onji, tout le monde est très excité par le fait de devenir des stars de la télé sous le nom de “Karakura Super Heroes”...