Bleach - S01 E35 - Episode 35

Lorsque le corps du Capitaine Aizen est découvert sans vie, Hinamori suspecte rapidement Ichimaru. Poussée par le désir de vengeance, Hinamori tente de s’en prendre à Ichimaru, mais le Vice Capitaine Izuru Kira et Toshiro Hitsugaya, le Capitaine de la 10ème Division l’en empêchent. Ichigo et Ganju reçoivent toujours des soins de la part d’Hanatoro afin de pouvoir reprendre leur voyage vers la Tour Blanche. Pendant ce temps, Chad apprend où se trouvent Rukia et la Tour Blanche. Il décide de partir seul pour le Temple des Regrets sans avoir conscience qu’il est suivi par le Vice Capitaine Nanao Ise et le Capitaine Shunsui Kyoraku...