Bleach - S01 E38 - Episode 38

Chad est décidé à ne pas abandonner face au Capitaine Kyouraka. Alors qu’Ichigo tient toujours tête au Capitaine Zaraki au Temple des Regrets, il sent d’un coup l’énergie spirituelle de Chad décroître. Ichigo, rempli de colère, est encore plus déterminé à remporter le combat. Il porte sur ses épaules la responsabilité de ses amis et il sait qu’il n’a pas le droit à l’échec…