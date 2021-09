Bleach - S01 E40 - Episode 40

Ichigo et le capitaine Zaraki sont allongés inanimés sur le sol après avoir livré bataille. Zaraki admet sa défaite et reste juste assez longtemps en vie pour se remémorer sa rencontre avec Yachiru. De son côté, Yoruichi trouve Ichigo et l’emporte loin du champ de bataille pour lui prodiguer des soins. Ganju et Hanataro continuent leur route vers la Tour Blanche pour secourir Rukia. Lorsqu’ils arrivent à la cellule, Ganju réalise qui est vraiment Rukia…