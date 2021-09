Bleach - S01 E44 - Episode 44

Uryu décide de se battre de tout son être pour laver l’affront fait envers Soken Ishida, son grand-père et maître Quincy. Il puise toutes les ressources et l’énergie qu’il a accumulée pour venir à bout de son adversaire. Impressionné, Mayuri se prend à penser que le Quincy lui serait plus utile vivant que mort...