Bleach - S01 E45 - Episode 45

Yoruichi entraîne Ichigo et lui apprend à déceler le vrai visage de son Zanpakutô afin de la matérialiser et d’atteindre ainsi le Bankai, mais doit faire face aux difficiles défis lancés par Zangetsu. Uryu, Ganju et Chad se retrouvent enfermés dans la même prison et se demandent pourquoi ils ont été soignés et non exécutés. Orihime qui a elle aussi été capturée, se trouve retenue dans un endroit différent...