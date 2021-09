Bleach - S01 E48 - Episode 48

La date de l’exécution de Rukia est avancée et il ne lui reste plus qu’une journée à vivre. Toshiro se demande si la prise de contrôle du Sokyoku est une décision d’Ichimaru. Renji Abarai rejoint Ichigo et Yoruichi afin de s’entraîner lui aussi à atteindre le Bankai. Renji apprend ainsi à Ichigo que l’exécution de Rukia est avancée et aura lieu dans 29 heures. Dans sa cellule, Rukai fait un rêve prémonitoire…