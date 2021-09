Bleach - S01 E05 - Episode 5

Rukia, qui voit son pouvoir s'affaiblir, et Chad, qui ne peut pas voir les Hollows, se démènent dans la bataille les opposant à Shrieker, un Hollow qui a déjà vaincu de nombreux Shinigamis et qui a commis de nombreux crimes atroces. Dans le même temps, Ichigo court chercher Karin chez elle, mais celle-ci s'évanouit à cause du choc que lui provoque la vision des souvenirs tragiques que possède l'esprit enfermé dans la perruche...