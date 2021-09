Bleach - S01 E50 - Episode 50

Dans le monde des vivants, Don Kanonji cherche une solution pour sauver son émission télévisée dont l’audience continue de dégringoler. Il finit par découvrir Kon, le Mod Soul enfermé dans un animal en peluche, et décide d’en faire la mascotte de son émission. Après l’avoir renommé le King de Karakura, il arrive à rallier à sa cause Yuzu, Jinta et Ururu qui deviennent ainsi les nouveaux super héros de son émission...