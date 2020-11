Blindspot - S04 E01 - La louve dans la bergerie - Premières minutes

L'équipe de Reade mène une opération au Japon. Rich se fait passer pour un homme d'affaires qui remettra un sabre de collection d'une grande valeur contre une liste d'agents illégaux de la CIA. En réalité, l'équipe veut avoir accès au coffre-fort qui contient cette liste car il dissimule aussi une unité de stockage de données qui appartenait à Roman. Sur cette clé, Patterson découvre que le ZIP a des effets secondaires qu'elle avait sous-estimés. Le corps de Jane ne l'éliminera jamais et elle finira par en mourir. Jane commence effectivement à avoir des hallucinations au cours desquelles elle voit Roman. Elle lui répète qu'elle n'a jamais abandonné Sandstorm et qu'elle en a assez de faire semblant d'être Jane Doe et l'épouse de Weller, qu'elle déteste.