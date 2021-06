Blindspot - S04 E010 - Sortir de l'ombre

Jane se souvient que Shepherd lui a parlé d’un certain Kallisto, un scientifique dont les recherches pourraient conduire à la fabrication de l’antidote contre les effets mortels du ZIP. Patterson et Rich remontent la piste de Kallisto et découvrent qu’il s’agit de Nora Roga,?décédée dans un accident de voiture, deux ans plus tôt. Son fils est interrogé par l’équipe. A la mort de sa mère, il a hérité d’une somme d’argent considérable au regard du salaire qu’elle percevait chez Kearns, le laboratoire pour qui elle a fabriqué le ZIP.