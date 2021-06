Blindspot - S04 E014 - Explosions express

Un mystérieux poseur de bombes contacte le FBI. Il informe l’équipe qu’il récidivera si la personne qui a injustement fait emprisonner Lilly Terrace, une autre poseuse de bombes, deux ans plus tôt, ne se dénonce pas. Flash-back deux ans plus tôt :?Tasha et Stuart avaient mené l’enquête sous la direction de Reade et Hirst. Rich apprend à l’équipe que le poseur de bombes visait des clients abonnés à Swift Shop, un service de livraison rapide qui a fait une concurrence mortelle à l’épicerie des Terrace, contrainte de fermer. Après enquête, il s’avère que les images de vidéosurveillances de l’époque, montrant Lilly Terrace en train de sonner à la porte d’une des victimes, ont été truquées par un membre de l’équipe pour faire croire qu’elles avaient été prises peu avant l’explosion, ce qui est faux...