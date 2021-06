Blindspot - S04 E015 - Mensonges, Souvenirs et Plutonium

"Pour fêter leurs retrouvailles, Rich présente aux membres de l'équipe un jeu de plateau de son invention qui les met en scène. Un camion transportant des armes est attaqué par des braqueurs qui s'emparent du mystérieux contenu d'une caisse. Silver Mark, l'entreprise qui possède le camion et fournit du matériel militaire au Département de la Défense, est réticente à communiquer sur le vol. Patterson et Rich comprennent, grâce à un tatouage, qu'il s'agit de plutonium et que les voleurs vont chercher à le militariser. Sur le dark web, ces derniers prennent contact avec Valenov, un homme d'affaires russe qui propose de leur vendre un dispositif leur permettant de fabriquer une bombe nucléaire. Dave Kirkpatrick « expert » en armes de haute technologie » au Département du Renseignement de la Défense est envoyé « en renfort » auprès du FBI. Pour empêcher la transaction entre le vendeur et le braqueur, Rich imagine un scénario. Patterson se fera passer pour l'acheteuse du dispositif que Dave neutralisera. Valenov sera arrêté. Weller et Jane rencontreront Greta, la véritable acheteuse à qui ils remettront le dispositif hors service et ils la suivront jusqu'à l'endroit où elle aura caché le plutonium. Mais Greta est accompagnée de Cameron Gibbs, un ancien membre de Standstorm, recruté et manipulé par Remi. Jane se trouve une fois de plus confrontée à son passé. Dans un premier temps, elle réussit à donner le change, mais Gibbs lui échappe, comprend qu'elle l'a trompé sur la marchandise et veut utiliser le plutonium pour faire exploser un bâtiment qui accueille une cérémonie en l'honneur de l'armée. Jane le retrouve, lui avoue qu'elle est responsable de son exclusion de l'armée et qu'elle s'est servie de lui. Il est abattu par Weller avant qu'il ait pu appuyer sur le détonateur. La police fournit à l'équipe la vidéosurveillance de la dernière planque de Shepherd, où elle avait laissé une couverture qui évoque des souvenirs d'enfance à Jane. Sur les images, on voit entrer un mystérieux individu portant une capuche."