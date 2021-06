Blindspot - S04 E016 - Connais-toi toi-même

"Pour chercher Madeline, Zapata se rend dans son ancien bureau à présent désert, et elle manque de se faire tuer par un mystérieux tireur qui pourrait être un membre du cartel de Sabanito. Au fil des heures, tous les collaborateurs de Madeline sont éliminés. Zapata retrouve les coordonnées de JB, le pilote de Madeline, et monnaie des informations sur l’évasion de la présidente d’HCI Global. Boston, qui aide l’équipe une dernière fois avant de se consacrer à sa carrière de peintre, est convaincu que JB leur ment et il parvient à trouver d’où Madeline compte réellement s’enfuir. Jane consulte plusieurs psychiatres en vain : personne n’a jamais eu affaire à pareil cas et ne peut l’aider à se reconstruire. Elle pense alors à Borden. Aucun psychiatre ne la connaît mieux, et elle décide de se confier à lui en espérant qu’il l’aidera à surmonter son trouble identitaire."