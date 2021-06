Blindspot - S04 E017 - Enterrée vivante

Madeline refuse de révéler ce qu’elle sait de l’enlèvement de Jane par Dominic Masters et se fait assister de Shirley, son avocat excentrique. Dominic exige de l’équipe que Madeline soit mise dans un avion en échange de quoi il leur fournira les coordonnées exactes de Jane, qu’il a enterrée vivante avec une torche et un portable ne pouvant émettre d’appels. L’équipe parvient à localiser Jane in extremis, et arrête Madeline malgré l’aide de Shirley, dont le deuxième client n’est autre que Dominic, à qui Shirley apprend qu’il dirige désormais l’opération Helios.