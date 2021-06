Blindspot - S04 E018 - Méfiez-vous des abeilles

"Patterson apprend que vingt-six personnes en viennent d'être intoxiquées par de la tétrodotoxine, une bactérie marine rare mais mortelle. On la trouve dans l'organisme d'un poisson, le fugu. Le Centre de Contrôle des Maladies signale que les victimes ont toutes consommé du melon, ce qui met l'équipe sur la piste de la ferme expérimentale où ils ont été cultivés. Sur place, Patterson découvre que son père, Bill Nye, travaille dans un des laboratoires . Bil et son assistante Ginny semblent tout ignorer de l'origine de l'intoxication, mais ils sont jusqu'à nouvel ordre considérés comme des suspects. Des analyses révèlent des traces de lactobacille, une bactérie que les abeilles déposent lors de la pollinisation. Patterson en déduit que des abeilles ont été génétiquement modifiées et qu'elles représentent un risque de contamination pour bon nombre de cultures. Entre temps, Reade apprend que les ruches de la ferme ont disparu. Les soupçons de Patterson se portent sur Genny, mais bientôt elle découvre que Nick Pomeroy, un assistant de Bill veut les vendre à Alverson Aerospace, une société qui fabrique des drones. L'équipe parvient à empêcher la transaction, mais des hommes de main d'Alverson reviennent chercher deux ruches restantes au laboratoire . Avec l'aide de Ginny, Patterson parvient à les neutraliser. Claudia prend contact avec Zapata pour lui demander de l'aider à déchiffrer des messages de Dominic qui se trouvent sur une clé USB. Quand cette dernière propose de la confier à son équipe, Claudia met fin à leur collaboration et se fait tuer peu de temps après. Un portrait-robot réalisé à partir du témoignage de la directrice d'un refuge pour femmes, situé à proximité de la dernière planque de Shepherd, révèle à l'équipe que le mystérieux individu à la capuche est la mère de Weller."