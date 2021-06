Blindspot - S04 E03 - Un peu, mon neveu !

Weitz informe l'équipe que Zapata est en vie. Elle a tué Kira Evans et elle est probablement la nouvelle intermédiaire de Madeline Burke. Après avoir résolu un tatouage, Rich envoie Reade, Jane et Weller sur la piste de Ted, le Michel-Ange des poseurs de bombes. Patterson reçoit les stagiaires du FBI et découvre que Lincoln, le garçon avec qui elle a passé la nuit, est le neveu de Weitz. Entre-temps, Madeline, en signe de coopération, se rend au bureau pour leur apporter une clé USB contenant les dossiers de HCI Global et les preuves des malversations de Hank Crawford.