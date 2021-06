Blindspot - S04 E07 - Toute aide est la bienvenue

La tension montre entre Jane et Weller, qui comprend que sa femme n'est plus celle qu'elle était. En leur présence, leur appartement est pris d'assaut par Eve, la propriétaire de la banque clandestine découverte par le FBI et où Jane a volé de quoi continuer les opérations de Sandstorm. Eve veut récupérer son argent. Elle les oblige à se rendre dans une salle des preuves du FBI après les avoir équipés de vestes doublées avec des explosifs. Eve leur demande de rapporter une caisse qu'elle compte revendre à des terroristes. Jane trahit Weller en livrant le contenu de carton à Eve, mais Weller utilise les explosifs de son gilet pour éliminer le carton ainsi qu'Eve et ses acolytes.