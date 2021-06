Blindspot - S04 E08 - A l'ombre des missiles

Patterson fournit à Weitz et Reade de faux passeports pour Mexico, où se trouve Zapata. Celle-ci, en compagnie de Madeline, convainc un chef de cartel, Franco Cortez, de lui prêter un hacker du nom de Del Toro en échange d’argent et d’appui politique. Weller apprend à Patterson et Rich que Jane est redevenue Remi et leur demande de ne rien dire, espérant que le traitement évoqué dans la clé de données de Roman permettra de guérir sa femme. Mais une alerte nucléaire annonce qu’un missile fonce sur New York. Toutes les forces de police sont mobilisées pour évacuer la ville au plus vite...