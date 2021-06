Blindspot - S04 E09 - Dr. Jane et Mrs. Remi

Prêt à tout pour sauver Jane, Weller accepte l'aide de la?docteure Nancy Williams, spécialisée en informatique médicale et neurologie comportementale. Celle-ci propose de stimuler et réactiver la partie du cerveau de Jane à laquelle elle n'a plus accès à la suite de son empoisonnement au Zip. Le procédé présente des risques et ne peut être interrompu. Jane se trouve confrontée dans ses souvenirs aux démons du passé et lutte avec la domination qu'exerce sur elle la personnalité de Remi.