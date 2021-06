Blindspot - S04 E12 - Le livre des secrets

Très affaiblie et devenue aveugle, Jane est à l'hôpital. L'équipe trouve un indice, sur une clé de Roman, qui l'oriente vers un milliardaire du nom de Ken Lee. Celui-ci est hypocondriaque et possède des cellules de Stanton. Patterson et Rich le rencontrent et tentent, en vain, de le convaincre de les céder à Jane. Paterson lui propose alors de les échanger contre Le livre des secrets, en lui cachant qu'ils ne l'ont pas. A partir d'une intuition de Rich et de l'étude des carnets de voyages de trois explorateurs sud-américains, ils élucident une série d'énigmes et apprennent que le livre se trouve probablement dans les environs de Cuzco. Souhaitant rester près de Jane, Weller refuse de les accompagner au Pérou. Sur place, Patterson et Rich poursuivent leur chasse au trésor...