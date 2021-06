Blindspot - S04 E13 - Air Force One

Zapata a toujours la confiance de Madeline qui prend Boston pour le fameux pirate informatique Del Toro. Zapata et lui ont pour mission d’entrer dans les serveurs de Bradley Dynamics pour qu’un de leurs avions s’écrase. Mais en réalité, ils cherchent à simuler le piratage du système de manière à être crédibles aux yeux de Madeline tout en prévoyant de désactiver la programmation de l’accident au dernier moment. Cet avion est, en fait, le futur modèle d’Air Force One à bord duquel se trouvent de hauts fonctionnaires et des journalistes qui se rendent à Washington pour le vol inaugural de l’avion prévu le lendemain. Un autre passager s’est ajouté au dernier moment : Weitz, convoqué par le plus proche conseiller du Président, qui va lui annoncer son limogeage à la tête du FBI.