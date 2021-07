Blindspot - S04 E19 - Tout le monde déteste Kathy

"Une faille de sécurité est détectée sur les serveurs d’un centre de recherche qui conçoit des satellites. Des codes de lancement de missiles nucléaires ont été volés et le directeur du centre de recherche a pris la fuite avec son fils. Il est immédiatement suspecté d’avoir monnayé les codes avec la Russie mais Weller et son équipe se tournent vite vers la femme du directeur au comportement suspect. Linda, la mère de Kurt, se confie à Jane sur son passé. Elle est toxicomane et elle lui explique pourquoi elle a été contrainte d’abandonner ses enfants. Jane parvient à convaincre Kurt d’entendre les arguments de sa mère. Kathy, l’ancienne complice de Patterson et Rich avec qui elle animait le groupe de hackers « Les trois souris aveugles » sort de prison. Le même jour, les clients d’une grande banque reçoivent un message signé des trois souris aveugles, les avertissant que leur banque leur a facturé des frais non justifiés. Reade enjoint Patterson et Rich de retrouver Kathy et de l’arrêter, sans quoi il serait obligé de déterrer le dossier de leur passé de hackers et de les faire condamner. Kathy extorque de l’argent à Patterson contre son silence et annonce qu’elle va se marier. Le futur époux se révèle être Dominic"