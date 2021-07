Blindspot - S04 E20 - De Hacker à Tueur

Sho Ahktar, arrêté pour avoir volé des protocoles de sécurité sur la base aérienne de Nellis, prétend pouvoir fournir des informations concernant un attentat que préparerait le Dabbur Zann à New York en échange d’un statut de témoin protégé assorti de nombreux avantages. Mais l’équipe voit sa force de travail réduite par la mise à jour des systèmes informatiques par Blue Annex, une équipe informatique infiltrée par un certain Pavel Marakov, qui tue Leonard Perkins, le responsable informatique. Pavel est en réalité dans le bâtiment pour faire évader Sho. Il a engagé ce dernier pour trouver l’identité des responsables de l’attaque aérienne qui a coûté la vie à sa famille. L’équipe se rend chez la responsable de l’attaque, la colonelle Sheryl Meeks. pour la protéger. Mais Pavel est sur place. L’équipe le neutralise et place la famille Meeks sous protection, car Sho n’est pas retrouvé. Briana, qui monte dans l’estime de Reade et de l’équipe pour ses compétences réelles, subit des pressions de Dominic, qui menace ses parents si elle ne suit pas ses instructions…