Blindspot - S04 E21 - Virus détecté

"Reade demande des comptes à Weller après avoir appris qu'il était allé voir Hirst en prison et qu'il avait passé un accord avec elle. Weitz, prétend avoir donné son autorisation, mais la connivence entre les deux hommes éveille les soupçons du directeur adjoint. L'équipe est alertée de la localisation de Barry Wallace, un des hommes de main de Madeline. Ils se rendent sur place pour l'arrêter et se retrouvent face à Keaton, bientôt rejoint par Nash, son supérieur. Les agents de la CIA et du FBI décident d'emmener le suspect dans un endroit neutre où ils l'interrogeront conjointement. En chemin, le convoi est attaqué et Barry est tué. Patterson et Rich ont intercepté des messages du téléphone de Barry qui font références à un virus que ce dernier devait récupérer le jour-même. Ils découvrent également des images de vidéosurvellance qui situent Dominic en compagnie d'une jeune femme, sur le campus de Bellmore University, à l'entrée du département de bio-sciences. Ils en déduisent qu'un attentat biologique est imminent. L'étudiante est retrouvée et interrogée par Jane et Zapata. Elles apprennent que le virus que Dominic a récupéré entre temps, n'est pas de nature biologique, mais informatique. De son côté Weller interroge Madeline qui le mène en bateau et finit par lui donner le numéro privé de Dominic ce qui permet à l'équipe de le tracer. Ils découvrent qu'il a tué un employé du centre de contrôle du réseau électrique de la Côte Est et qu'il s'est servi de son identité pour pénétrer dans les installations où il a installé le virus. Au cours d'une fusillade, il est abattu par Weller. Patterson s'est rendue sur place et essaie de neutraliser le virus, mais bientôt l'alimentation électrique est coupée. New York et l'ensemble de la Côte Est est plongée dans l'obscurité. Madeline savoure sa victoire. "